نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة المنوفية 2022.. 362 درجة

تلقى نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة المنوفية 2022، اهتمامًا كبيرًا من طلاب القسم العلمي الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة هذا العام، خاصة أن الكلية تعد من كليات القمة، وتتصدر اهتمامات الكثير من الطلاب، نظرًا لكونها تقدم فرص عمل مميزه للخريجين الجدد في المجالات المختلفة.

نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة المنوفية 2022

وشهدت نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة المنوفية 2022، بحثًا واهتمامًا كبيرًا من الطلاب خلال الفترة الماضية، خصوصًا أصحاب المجاميع العالية، لمعرفة الحد الأدنى للقبول في الكلية، حيث جاء الحد الأدنى للقبول في كلية طب بيطري جامعة المنوفية 362 درجة، وفق ما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تنسيق المرحلة الثانية 2022.

وجاءت نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة المنوفية 2022، أعلى من العام الماضي الذي كان الحد الأدنى للقبول في الكلية بمجموع 357 درجة أي بنسبة 87%، حيث يوجد فارق 5 درجات كاملة بين العام الماضي والحالي.

أقسام الكلية والأوراق المطلوبة

تحتوي كلية طب بيطري جامعة المنوفية على العديد من الأقسام، وفقًا للموقع الرسمي للكلية، وهي: «البكتيريا والفطريات والمناعة، الباثولوجيا، التغذية والتغذية الإكلينيكية، الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية، الطفيليات، طب الأحياء المائية ورعايتها، الأدوية البيطرية، الجراحة والتخدير والأشعة، الصحة والأمراض المشتركة، الفيروسات، الباثولوجيا الإكلينيكية».

والأوراق المطلوبة للالتحاق في كلية طب بيطري جامعة المنوفية، وفقًا للموقع الرسمي للكلية، هي:

- أصل شهادة الميلاد.

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

- إيصال دفع المصاريف.

- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.