الإسكان: لم نتعاقد مع شركات وسيطة للحصول على شقة.. وهذا موعد الإعلان المقبل

نفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تعاقد وزارة الإسكان مع أي شركات وسيطة للحصول على وحدات سكنية، موضحة أن الوزارة تعمل على قدم وساق في هذا الإطار، لكن الشائعات تطال الوزارة وعملها، والوزارة في كل الطروحات الماضية والإعلانات الخاصة بشقق الإسكان لم تلجأ لأي من الشركات للترويج لوحداتها، فالإقبال على الوحدات كبير جدا وليس هناك حاجة لشركات للتسويق للوحدات السكنية والمواطن يقدم إلكترونيا، والتواصل يكون مباشرة مع الوزارة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج «التاسعة» أنه لا يوجد أي صعوبة بالنسبة للمواطن لتقدم أوراقه، والوزارة لا تحتاج للتسويق لكي تعتمد على شركات، وبرنامج الإسكان الاجتماعي بشهادة المؤسسات الدولية من أهم البرامج على مستوى العالم، إن لم يكن الأهم، سواء بالنسبة للحماية الاجتماعية أو مكافحة الفقر.

الإعلان قريبا عن شروط جديدة تستوعب الأعداد المتقدمة

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الأخير لوحدات الإسكان تقدم له أعداد كثيرة، أكبر من الوحدات المطروحة، كاشفة أن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد على أهمية البرنامج وضرورة استيعاب كل الطلبات التي تقدمت حتى لو كانت أكبر من أعداد الوحدات، وسيتم قريبا الإعلان عن شروط جديدة تستوعب الأعداد المتقدمة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الى أن البرنامج مهم للغاية، كونه يضبط التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء والنمو العشوائي، كاشفة أن الإعلان المقبل سيكون استثناء للمتقدمين ممن لم يحالفهم الحظ بوحدة من الوحدات المطروحة سابقا.