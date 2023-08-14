طرق الحصول على شقة من وزارة الإسكان بمشروع «نزهة الأندلس» بالتجمع الثالث

طرحت وزارة الإسكان 380 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 130 و150 مترا مربعًا، بالمرحلة الثانية من مشروع «نزهة الأندلس» بالتجمع الثالث في مدينة القاهرة الجديدة؛ للتخصيص بنظام أسبقية الحجز online، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، لذا يهتم كثيرون بمعرفة طرق وخطوات الحصول على شقة من وزارة الإسكان.

طرق الحصول على شقة من وزارة الإسكان

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» خطوات الحصول على شقة من وزارة الإسكان، بمشروع «نزهة الأندلس» في التجمع الثالث، والشروط والأوراق المطلوبة لذلك.

شروط حجز وحدة سكنية

- يستمر تسجيل البيانات وملء استمارة الحجز إلكترونيا حتى يوم الثلاثاء 2023/8/22، من الساعة الـ10 صباحا وحتى الساعة 11:59 منتصف الليل.

- يسدد العميل مبلغ 100 ألف جنيه مقدم للحجز.

- يسدد 1000 جنيه رسوم تسجيل لا ترد، على أن يتم استكمال باقي مقدم الحجز، خلال الفترة من 5 سبتمبر المقبل حتى 5 أكتوبر 2023.

خطوات حجز وحدة سكنية

ويمكن حجز وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع صندوق الإسكان والتعمير من هنــــــــــا.

- في حالة وجود حساب سابق يمكن الدخول بدون كلمة مرور.

- في حالة عدم وجود كلمة مرور لا بد من إنشاء حساب جديدة للتسجيل.

- في حالة الحجز لشخص قاصر، لابد من كتابة الرقم القومي مرفقا بصورة من شهادة الميلاد.

خطوات الحجز بعد التسجيل على الموقع

- تحويل مبلغ 100,000 جنيه جدية حجز إضافة إلى مبلغ 1000 جنيه رسوم إدارية لا ترد إذا رغب الشخص في سحب جدية الحجز.

- سویفت کود HDBKEGCAXXX، التحويل من حساب العميل في البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

- يمكن التحويل من أي فرع لبنك الإسكان والتعمير في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

- وسيتم إرسال رسالة تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 3 أيام 27 ساعة على تحويل المبلغ للبنك.

- في حالة عدم وصول الرسالة خلال 72 ساعة لابد من التواصل مع مركز اتصالات البنك على رقم 19995 أو عبر البريد الالكتروني (hdb-reservation@hdb-egy.com).