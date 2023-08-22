للدارسين بالخارج.. موقف طلاب الشهادات المعادلة من تنسيق الجامعات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، المشرف على التنسيق، أن مكتب التنسيق الرئيسي، ومقره جامعة عين شمس وفروعه في المحافظات، يواصل استقبال طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة العربية والأجنبية، من خلال صرف أوراق وملفات القبول واستكمال البيانات لتسجيل الرغبات، وفقا للضوابط والحدود الدنيا التي التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على التنسيق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد المسجلين لرغبات تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وصل حتى الآن لأكثر من 2000 طالب وطالب، لافتا إلى أن أعمال التنسيق الخاص بهم مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري.

تنسيق الجامعات 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا للتقدم لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

- الحد الأدنى 90% لكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

- الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل وذلك من أجل إبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

- الحد الأدنى 85% لكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.