كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023 بالدرجات بعد ظهور نتيجة التنسيق

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات الحكومية، عن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات وكليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023 بالدرجات والحدود الدنيا الخاصة بها وفقا للقواعد والضوابط والحدود الدنيا، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة كافة الحدود الدنيا للكليات للشعبة العلمية.

كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023 بالدرجات

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات، عن كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023 بالدرجات والحدود الدنيا لكافة القطاعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 والناجحين في الدور الأول من الامتحانات، منوهة إلى أن هناك أماكن شاغرة لعدد كبير من الطلاب بالكليات و المعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

لينك ورابط كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023

وأكدت وزارة العليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة ترشيح تنسيق المرحلة الثانية، من خلال التسجيل والدخول برقم الجلوس والرقم السري عبر الموقع الإلكتروني، للاطلاع على نتيجة الترشيح للكلية وفقا للحد الأدنى، منوهة إلى أن مرحلة تقليل الاغتراب ستبدأ الخميس المقبل و لمدة 5 أيام لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.