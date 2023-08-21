كليات متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة بجامعة المنصورة.. اعرفها

يتطلع طلاب الثانوية العامة لمعرفة كليات ومعاهد متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة، ويجري تحديد موعد التقديم بعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية خلال 72 ساعة والتي انتهت أمس 20 أغسطس.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وكانت وزارة التعليم العالي حددت الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية، والذي جاء 60%، ليكون تنسيق المرحلة الثالثة أقل للطلاب الحاصلين علي أقل من 60%.

كليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية مقارب للعام الماضي، ومن المتوقع طبقا لتنسيق العام الماضي أن يكون هناك العديد من الكليات في المرحلة الثالثة وهي:

- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

- تربية نوعية فنية المنصورة

- المعهد العالي للغات بالمنصورة

- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

- تربية رياضية بنات المنصورة

- تربية رياضية بنين المنصورة

- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

- مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

- آداب انتساب موجه المنصورة

- تربية نوعية المنصورة بميت غمر

- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

- حقوق انتساب موجه المنصورة

- تربية نوعية موسيقية المنصورة

- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

- تربية نوعية موسيقية المنصورة

- مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة إدارة ومحاسبة

- تربية نوعية فنية المنصورة

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

- تربية رياضية بنات المنصورة

- تربية رياضية بنين المنصورة

- المعهد العالي للغات بالمنصورة

- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.