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الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للشعبة الأدبية

كتب:

أحمد أبوضيف
01:44 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة العليم العالي والبحث العلمي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمي والأدبي، ووفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، وبعد ظهور النتيجة، يمكن معرفة الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للشعبة الأدبية.

الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023  الشعبة الأدبية 

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كالتالي:

تربية رياضية بنين 

تربية نوعية موسيقية  

تربية رياضية بنات 

تربية نوعية موسيقية 

تربية نوعية فنية مطروح

المعاهد التكنولوجي العالي للإعلام 

المعاهد الفنية التجارية

المعاهد العليا للإدارة والتكنولوجيا 

المعاهد العليا للحاسبات ونظم المعلومات 

المعاهد العليا للغات 

المعاهد العليا التجارية 

معاهد الخدمة الاجتماعية 

تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

معاهد الألسن 

مطاعم فني سياحة اسكندرية

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.