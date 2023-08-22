أعلنت وزارة العليم العالي والبحث العلمي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمي والأدبي، ووفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، وبعد ظهور النتيجة، يمكن معرفة الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للشعبة الأدبية.

الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الشعبة الأدبية

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كالتالي:

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