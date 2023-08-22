تعرف على نتيجة الثانوية المرحلة الثانية 2023 عبر الرابط الرسمي للتعليم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة الثانوية المرحلة الثانية 2023 منذ قليل، ويمكن للطلاب الدخول ومعرفة نتيجة الثانوية المرحلة الثانية 2023، عبر الرابط الرسمي للوزارة، الذي يبلغ عددهم 300 ألف طالب وطالبة بالشعب الثلاث، علمي علوم ورياضة وأدبي.

ويمكن الدخول لمعرفة نتيجة الثانوية المرحلة الثانية 2023، عبر الموقع الرسمي للوزارة، ثم اختيار الدخول إلى صفحة نتائج المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة، وكتابة رقم الجلوس والرقم السري ثم الدخول لمعرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبول الطالب به من الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023، وتظهر بطاقة الترشيح بها كافة بيانات الطالب. ويقوم طالب الثانوية العامة بطباعة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، أي بطاقة الترشيح، للتقديم بها إلى الكلية التي ظهرت له.

نتيجة الثانوية المرحلة الثانية 2023

وكان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية بواقع 246 درجة، بنسبة مئوية وصلت إلى 60%، بينما يبلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للتنسيق للشعبة الأدبية 238 درجة بنسبة مئوية وصلت إلى 58.05%.

وينتظر طلاب المرحلة الثالثة إعلان نتيجة التنسيق، وبحسب مصادر بوزارة التعليم العالي أكدت لـ«الوطن»، أن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سيكون بعد الانتهاء مباشرة من مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرحلتين الأولى والثانية، والمرحلة الثالثة تشمل الطلاب الناجحين من الدور الأول وأيضًا الدور الثاني في امتحانات الثانوية العامة.