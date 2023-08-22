أعلن مكتب تنسيق الجامعات 2023، اليوم، نتيجة تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي رياضة 2023 بالدرجات، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 من الناجحين في امتحانات الدور الأول، موضحا كافة التفاصيل بالحدود الدنيا لكليات المرحلة.

تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي رياضة 2023 بالدرجات

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي رياضة 2023 بالدرجات، إذ يمكن للطالب الدخول إلى الموقع والاطلاع على كافة الحدود الدنيا للكليات، سواء التي جرى إدراجها في تنسيق المرحلة الأولى 2023 أو ما تم الإعلان عنه في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه بدءا من الخميس ستبدأ مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية وفقاً للقواعد والحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.