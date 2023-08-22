رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023.. احصل على نتيجتك في خطوتين

ظهرت منذ ساعات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ويمكن للطلاب الحصول عليها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ومعرفة نتيجة القبول بكليات ومعاهد المرحلة الثانية، التي تم ترشيحها للطلاب، وذلك عن طريق رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة القبول بالكليات المرحلة الثانية، بالدخول على موقع الوزارة وكتابة رقم الجلوس والرقم السري، والدخول، لتظهر النتيجة على الفور، وبطاقة الترشيح، التي يقوم الطالب بطباعتها مباشرة لتقديمها إلى الكلية التي تم قبوله بها أو من خلال الدخول على رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023.

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023

وتقدم «الوطن» رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023 من خلال الضغط هنـــــــــــا مباشرة ،ثم كتابة رقم جلوس الطالب والرقم السري، والدخول، وسيظهر على الفور الكلية أو المعهد، ويقوم الطالب بطباعة ورقة الترشيح، لتقديمها إلى الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه له، ضمن الأوراق التي يجهزها الطالب.

وبلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية 246 درجة، بنسبة 60%، فيما بلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للتنسيق للشعبة الأدبية 238 درجة بنسبة 58.05%.