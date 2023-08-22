احصل على نتيجة تنسيقك من لينك نتيجة المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، مؤكدة أنها متاحة الآن على موقع التنسيق من خلال لينك نتيجة المرحلة الثانية.

وقالت الوزارة، إنه بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية، من خلال لينك نتيجة المرحلة الثانية على موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15-8-2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20-8-2023.

لينك نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق

وأكدت أنه تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي:

- التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

- بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

- سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

وتتيح الوطن لقرائها لينك المرحلة الثانية وللوصول للنتيجة مباشرة اضغط هنـــــــــا.

وينتظر طلاب المرحلة الثالثة إعلان نتيجة التنسيق، وبحسب مصادر بوزارة التعليم العالي أكدت لـ«الوطن»، أن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سيكون بعد الانتهاء مباشرة من مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرحلتين الأولى والثانية، والمرحلة الثالثة تشمل الطلاب الناجحين من الدور الأول وأيضًا الدور الثاني في امتحانات الثانوية العامة.