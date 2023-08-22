تنسيق كليات الحاسبات والمعلومات 2023 لشعبتي «علوم ورياضة»
كتب:
أحمد أبوضيف
02:38 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات 2023
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل، عن الحدود الدنيا لتنسيق كليات الحاسبات والمعلومات 2023 لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة، وذلك بعد أن انتهت من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، والكشف عن موعد مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشعب المختلفة، المقرر أن تبدأ الخميس المقبل.
تنسيق كليات الحاسبات و المعلومات 2023
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق كليات الحاسبات والمعلومات 2023 للشعب العلمية لطلاب الثانوية العامة 2023:
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم 364
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5هندسة دمياط 361.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 361
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 361
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.5
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم 360.5
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 360
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 360
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 359
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5
حاسبات ومعلومات السويس علوم 358
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358
طب بيطري أسيوط 358
58ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 357.5
حاسبات و ذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5
حاسبات و ذكاء اصطناعي حلوان علوم 357.5
حاسبات و معلومات العريش علوم 357.1
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5
حاسبات و ذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 347.5
علوم سوهاج 347.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 341
حاسبات و ذكاء اصطناعي حلوان رياضة 341
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 340.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 340.5
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 339
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 338.5
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 338.5
حاسبات و ذكاء اصطناعي بنها رياضة 338
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 336.5
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 336.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 335.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 335
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 335
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 334
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 334
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 332.5
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 332
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 331.5
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 331
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 331
سياسة واقتصاد السويس 33
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 330.5