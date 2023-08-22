مصرع عامل سقط من أعلى «ونش» في الشيخ زايد

لقي شخص مصرعه خلال العمل في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، إذ اختل توازنه وسقط من أعلى آلة حفر مرتفعة «ونش»، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى مبارك المركزى بوصول عامل 40 سنة جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

شهود عيان يؤيدون الواقعة

وعلى الفور انتقل المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث الشيخ زايد سريعا الى مكان الواقعة، ومن خلال الفحص تبين أن العامل سقط من أعلى آلة حفر وتوفي في الحال.

وأيد عدد من العمال ما جاء في الفحص وتفريغ الكاميرات، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية جرى تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.