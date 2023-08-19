مصرع عامل في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقى عامل مصرعه، مساء اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد وحرر محضر بالواقعة.

مصرع عامل في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من شرطة النجدة يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد جثة عامل نتيجة تعرضه لوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة.

التحفظ على الجثة

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة عامل مجهول الهوية وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.