مصرع عامل وإصابة سائق في حادث تصادم ببولاق الدكرور

لقي عامل مصرعه، بينما أصيب سائق، في حادث تصادم على الطريق الدائري بدائرة قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتم نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل على جانب الطريق الدائري.

انقلاب سيارة

وانتقل العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث بولاق، والمقدم محمد نجيب رئيس المباحث، والقوة المرافقة لهما، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها، شخص، 40 سنة، اصطدمت به من الخلف سيارة نقل، قيادة شخص، 30 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحملة بأخشاب، مما أدى إلى انقلاب سيارة النقل على جانب الطريق، وانقلاب حمولتها واصطدامها بعامل أثناء سيره على الطريق، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتم نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.