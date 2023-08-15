مصرع عامل ونش أثناء عمله بالشيخ زايد

لقي عامل ونش مصرعه أثناء عمله، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود متوفى بمبنى تحت الإنشاء، على الفور انتقل المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث الشيخ زايد بالجيزة إلى مكان الواقعة.

مصرع عامل

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة عامل ونش تشوين 25 سنة، أثناء تواجده أرضا، بسبب سقوط سقالة محملة بالرمل والمجموعة بونش من الطابق الحادي عشر بمبنى تحت الإنشاء، بسبب انقطاع بالواير، وبسؤال الشهود، أفادوا بما جاء بالفحص، جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.