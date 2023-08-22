للشعبة الأدبية.. أماكن شاغرة في كليات المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات، يترقب طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة موعد إعلان وزارة التعليم العالي فتح باب التسجيل.

كليات المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للشعبة الأدبية

لذا نرصد الكليات والمعاهد العليا الشاغرة، لطلاب الثانوية العامة 2023، المرحلة الثالثة من الشعبة الأدبية:

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية فنية مطروح

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

الفني التجاري بالعريش

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية

شعبة نظم معلومات

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية أسوان

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد الوادي العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

تربية شعبة تربية فنية

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية عين شمس

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الآلي بالتجمع الاول (شعبة نظم)

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة