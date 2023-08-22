كليات تقبل من 50 لـ60% متاحة بتنسيق المرحلة الثانية للطلاب بعد إعلان النتيجة
كتب:
صفية النجار
12:48 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
التنسيق
ساعات قليلة ويتم الإعلان رسميا عن ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وتكون النتيجة متاحة للطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني 2023، ويترقب الطلاب في هذه التوقيت الكليات المرشحين للالتحاق بها، لتجهيز الأوراق المطلوبة، استعدادا للانتقال إلى المرحلة الجامعية.
كليات تقبل من 50%
وربما ينتاب بعض الطلاب الحاصلين على مجموع بنسبة من 50 لـ60% الحيرة والقلق، لاحتمالية التحاقهم بكلية أو معهد عالي من عدمه، لذا ترصد «الوطن» الكليات والمعاهد التي تقبل من 50% طبقًا لمؤشرات تنسيق العام الماضي.
كليات تقبل من 50% وفق تنسيق العام الماضي
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 205
تربية رياضية بنات العريش 205
تربية رياضية بنات الوادي الجديد 205
تربية رياضية بنات أسوان 205
تربية رياضية بنات أسيوط 205
تربية رياضية بنات بني سويف 205
تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205
تربية رياضية بنات سوهاج 205
تربية رياضية بنات كفر الشيخ 205
تربية رياضية بنين بور سعيد 205
تربية رياضية بنين دمياط 205
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 205
تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة 205
تربية نوعية فنية أسوان 205
تربية نوعية فنية مطروح 205
تربية نوعية موسيقية القاهرة 205
تربية نوعية موسيقية أسوان 205
تربية نوعية موسيقية بور سعيد 205
تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 205
تربية نوعية موسيقية دمياط 205
تربية نوعية موسيقية سوهاج 205
تربية نوعية موسيقية عين شمس 205
تربية نوعية موسيقية مطروح 205
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 205
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 205
حقوق انتساب موجه أسيوط 245.0
آداب انتساب موجه حلوان 245.0
حقوق انتساب موجه حلوان 244.0
آداب انتساب موجه الفيوم 244.0