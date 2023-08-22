كليات تقبل من 50 لـ60% متاحة بتنسيق المرحلة الثانية للطلاب بعد إعلان النتيجة

ساعات قليلة ويتم الإعلان رسميا عن ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وتكون النتيجة متاحة للطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني 2023، ويترقب الطلاب في هذه التوقيت الكليات المرشحين للالتحاق بها، لتجهيز الأوراق المطلوبة، استعدادا للانتقال إلى المرحلة الجامعية.

كليات تقبل من 50%

وربما ينتاب بعض الطلاب الحاصلين على مجموع بنسبة من 50 لـ60% الحيرة والقلق، لاحتمالية التحاقهم بكلية أو معهد عالي من عدمه، لذا ترصد «الوطن» الكليات والمعاهد التي تقبل من 50% طبقًا لمؤشرات تنسيق العام الماضي.

كليات تقبل من 50% وفق تنسيق العام الماضي

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 205

تربية رياضية بنات العريش 205

تربية رياضية بنات الوادي الجديد 205

تربية رياضية بنات أسوان 205

تربية رياضية بنات أسيوط 205

تربية رياضية بنات بني سويف 205

تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205

تربية رياضية بنات سوهاج 205

تربية رياضية بنات كفر الشيخ 205

تربية رياضية بنين بور سعيد 205

تربية رياضية بنين دمياط 205

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 205

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة 205

تربية نوعية فنية أسوان 205

تربية نوعية فنية مطروح 205

تربية نوعية موسيقية القاهرة 205

تربية نوعية موسيقية أسوان 205

تربية نوعية موسيقية بور سعيد 205

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 205

تربية نوعية موسيقية دمياط 205

تربية نوعية موسيقية سوهاج 205

تربية نوعية موسيقية عين شمس 205

تربية نوعية موسيقية مطروح 205

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 205

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 205

حقوق انتساب موجه أسيوط 245.0

آداب انتساب موجه حلوان 245.0

حقوق انتساب موجه حلوان 244.0

آداب انتساب موجه الفيوم 244.0