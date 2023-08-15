المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي وأدبي.. «الإعلام» 68.04%

بدأ طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالكليات، حيث يستمر تنسيق المرحلة الثانية 5 أيام، على أن تنتهي أعمال تنسيق المرحلة الثانية السبت المقبل، ويعيش طلاب الثانوية العامة حالة من الترقب لاختيار الكلية المناسبة لهم، خاصة عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة أمس.

بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023 اليوم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالكليات من اليوم وحتى السبت المقبل، بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98% لطلاب الشعبة العلمية، بعدد طلاب 259 ألفا و445 طالبا وطالبة، و238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% لطلاب الشعبة الأدبية، بعدد طلاب 90 ألفا و688 طالب وطالبة، حيث سيتم قبول 350 ألفا و133 طالبا وطالبة بالمرحلة الثانية للتنسيق.

المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الشعبة العلمية

وتستعرض «الوطن»، المؤشرات الأولية وليست النهائية في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالكليات، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، وهى كالتالي.

أولا: مؤشرات تنسيق كليات الشعبة العلمية علوم ورياضة

كليات العلوم 82.43%

كليات التمريض 69.26%

كلية الزراعة 68.29%

كلية الطب البيطري 86.82%

كلية الحاسبات والمعلومات 87.07%

كلية الإعلام 68.04%

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 83.41%

ثانيا: مؤشرات تنسيق كليات الشعبة الأدبية

كلية حقوق جامعة الإسكندرية 63.90%

كلية آداب سوهاج 62.92%

كلية حقوق حلوان 62.92%

كلية آداب جامعة المنيا 62.92%

كلية السياحة والفنادق السادات 60%

كلية دار العلوم جامعة الفيوم 61.95%

أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023 تسير بشكل منتظم

الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أنّ أعمال تنسيق المرحلة الثانية تسير بصورة منتظمة، وأنّ جميع معامل التنسيق تعمل بكفاءة عالية، لاستقبال جموع الطلاب.

ووجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي، بإتاحة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمتوسطة.

انتظام إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية

وقال السيد عطا، المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إنّ موقع التنسيق الإلكتروني بدأ صباح اليوم، استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية، لافتا إلى أنّ أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023، ستنتهي السبت المقبل، مؤكدا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.