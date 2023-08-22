«الداخلية»: ضبط شاب بتهمة إنهاء حياة سيدة في حادث تصادم بالشيخ زايد

لقيت سيدة مسنة مصرعها، بينما أصيبت أخرى بكسور وكدمات، في حادث تصادم على الطريق الصحراوي، بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة.

حادث تصادم

وأفادت التحريات والتحقيقات، أن المتوفية كانت بصحبة المصابة، وأثناء سيرهما بالطريق، صدمهما شاب يقود سيارة ملاكي، مما أدى إلى مصرع إحدهن، وإصابة الأخرى، وتم التحفظ على قائد السيارة، وأُخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أفاد فيه تلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووقوع متوفية ومصابة على الطريق الصحراوي بمدينة الشيخ زايد.

نقل السيدتين إلى المستشفى

وعلى الفور، انتقل فريق من ضباط المباحث وإدارة المرور بالجيزة، إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها شاب، 40 سنة، موظف، اصطدم بمسنة، 75 سنة، متوفية، وربة منزل، 40 سنة، مصابة بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك أثناء عبورهما نهر الطريق.

وتم نقل السيدتين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتسليم الجثمان للاسرة، بعد استخراج التصريح بالدفن.