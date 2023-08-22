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الداخلية: ضبط 90 قضية اتجار بالمواد المخدرة في دمياط

كتب:

محمد بركات
07:24 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن زعم صاحب الحساب قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة وترويع المواطنين بالمنطقة محل سكنه بدمياط. 

وبالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بعدة حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى، خلال الآونة الأخيرة، أسفرت جهودها عن ضبط (عدد 90 قضية إتجار بالمواد المخدرة) ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 166,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 174 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 9,363 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500, 122 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون – عدد 140 قرص مخدر – 57 قطع سلاح نارى – عدد من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات