«الداخلية» تكشف ملابسات سرقة محل في العمرانية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة محل في العمرانية، إذ أقر مالك المحل خلال التحريات بتلقيه اتصال هاتفى من عامل أبلغه بقيام أحد الأشخاص بتهديده باستخدام سلاح أبيض «مطواة» وتكبيله، وإجباره على فتح الخزينة وتمكن من سرقة مبلغ مالي وفر هاربا.

التحريات: رواية عامل المحل كاذبة

وكشفت التحريات وجمع المعلومات عدم صحة رواية العامل، وتبين اشتراكه مع شخصين آخرين مقيمين بالجيزة في ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع العامل، وأرشدا عن المبلغ المالى المستولي عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.