خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. رابط متاح

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر رابط مخصص لذلك، ويمكن من خلاله الحصول على النتيجة ومعرفة المجموع لمختلف الطلاب المقدمين للتنسيق في تلك المرحلة التي ظهرت رسميا منذ ساعات قليلة.

وللراغبين في معرفة الكليات التي جرى ترشيحها لطلاب الثانوية العامة، نوضح فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد ظهورها رسميا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي استنفاذ عدد 14972 طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، ويمكن إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

ويمكن معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط نتيجة المرحلة الثانية عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

- النقر على خيار نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

- الضغط على خانة ظهور وستظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والكليات أو المعاهد التي جرى ترشيحك لها.