خطوات تقليل الاغتراب المرحلة الأولى والثانية 2023.. «التعليم العالي» توضح

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خطوات تقليل الاغتراب المرحلة الأولى والثانية 2023، عقب إعلان نتيجة تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، والتي يمكن الحصول عليها من موقع التنسيق الإلكتروني بكتابة الرقم السري ورقم الجلوس، لافته إلى أنَها كثفت من الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد بالتنسيق الكامل مع جميع الكليات.

خطوات تقليل الاغتراب المرحلة الأولى والثانية 2023

- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يبدأ الطالب تسجيل رقم الجلوس.

- يبدأ الطالب تسجيل الرقم السري.

- يحول الطالب إلى الكلية التي يرغب في التحويل إليها.

موعد تقليل الاغتراب الأولى والثانية 2023

أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، أنَّ تقليل الاغتراب المرحلة الأولى والثانية 2023، سيكون اعتباراً من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وفى حدود النسبة المقررة 10%.

موعد انتهاء تقليل الاغتراب الأولى والثانية 2023

وعن موعد انتهاء تقليل الاغتراب الأولى والثانية 2023، أكّدت الوزارة، أنَّه سيكون يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس الجاري، مشددة على الطلاب بضرورة إتباع الخطوات بدقة.

قواعد تقليل الاغتراب 2023

أكّدت وزارة التعليم العالي، أنَّ التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

وأضافت أنَّه لا توجد تحويلات ورقية، و التحويل يكون لمرة واحدة فقط، مشددة على استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها «مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة».

ونوهت إلى أنَّ المفاضلة تكون بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة، وبالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة فيسمح للطالب الذي تمّ ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.