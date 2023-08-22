تعرف على الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب 2023 أدبي بعد ظهور النتيحة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا لتنسيق كليات الآداب 2023 بمختلف الجامعات الحكومية وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق كلية الآداب 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق كلية الآداب 2023 في الجامعات الحكومية وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

آداب العريش327.0

آداب القاهرة325.0

آداب عين شمس317.5

آداب الإسكندرية312.0

آداب حلوان312.0

آداب بنها307.0

آداب انتساب موجه القاهرة303.5

آداب بنات عين شمس302.5

آداب انتساب موجه عين شمس300.0

آداب انتساب موجه العريش299.0

آداب المنوفية بشبين الكوم298.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية297.0

آداب دمياط297.0

آداب الفيوم297.0

آداب المنصورة296.5

آداب طنطا295.5

آداب انتساب موجه حلوان295.5

آداب الزقازيق293.5

آداب بور سعيد293.5

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية293.0

آداب أسوان292.5

آداب كفر الشيخ291.5

آداب انتساب موجه بنات عين شمس291.0

آداب دمنهور290.5

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم285.0

آداب انتساب موجه الزقازيق283.0

آداب انتساب موجه دمنهور283.0

آداب انتساب موجه طنطا282.5

آداب انتساب موجه المنصورة282.5

آداب انتساب موجه الفيوم282.0

آداب انتساب موجه كفر الشيخ281.5

آداب انتساب موجه دمياط280.5

آداب انتساب موجه بور سعيد280.5

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية280.0

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس280.0

آداب انتساب موجه أسوان 290

آداب بني سويف278.5

آداب انتساب موجه بني سويف277.0

آداب أسيوط275.5

آداب انتساب موجه أسيوط275.0

آداب انتساب موجه الوادي الجديد274.0

آداب انتساب موجه المنيا273.5

آداب المنيا272.5

آداب انتساب موجه جنوب الوادي272.0

آداب انتساب موجه سوهاج271.5

آداب الوادي الجديد270.5

آداب جنوب الوادي268.5

آداب سوهاج268.0