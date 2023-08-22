كشف بترولي جديد بمنطقة امتياز «جيسوم» في خليج السويس

أعلنت شركة «كايرون» (Cheiron) تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم -طويلة غرب في خليج السويس، إذ تتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة «بتروجلف مصر» المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50% والشركاء كايرون-بيكو وكوفبيك 50%.

البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالي

تمّ تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالي GNN-11، وصادف البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة وترجع الى ما قبل العصر الميوسين وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويتواجد الخزان الرئيسي المنتج بالحقل في تكوين نوخل.

وجرى حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر، والتي تم تركيبها مؤخرًا في حقل شمال جيسوم الشمالي، وتمّ وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا.

ونتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذي تمّ اجرائه حتى الآن في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام 23 ألف برميل يومياً مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يومياً قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي، والبئر هي رابع بئر يتمّ الانتهاء منه من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر.

جدير بالذكر أنَّه يمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر وسيتم استخدامها لاستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافي وتنمية منطقة الامتياز، بالإضافة إلى ذلك تخطط كايرون وكوفبيك لحفر عدد إضافي من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز والتوسع فى نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي GNN.