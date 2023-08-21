وزير البترول يبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون في مجالات الطاقة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، الذي تسلم مهام عمله مؤخرا؛ لبحث سبل تطوير العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية في مجالات البترول والغاز الطبيعي والطاقة الخضراء.

مستودعات التخزين بالموانئوتموين السفن بالوقود وصيانتها

وأكد «الملا»، خلال اللقاء، أن ما يشهده قطاع البترول والغاز من تطور في البنية التحتية والأنشطة والمشروعات، يهيئ فرصا متنوعة للعمل المشترك مع الشركات الكورية في مشروعات تجارة وتداول البترول والغاز ومستودعات التخزين بالمواني وتموين السفن بالوقود وصيانتها، مشيرًا إلى أهمية بحث فرص التعاون بين الجانبين في الطاقات المتجددة والخضراء في ظل الخبرات المتميزة للشركات الكورية في هذا المجال.

وأكد وزير البترول، في بيان، اليوم الاثنين، أن تنفيذ أعمال عدد من المشروعات البترولية وفي مقدمتها مشروع مصفاة المصرية للتكرير، يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين قطاع البترول والشركات الكورية، مشيرًا إلى أهمية التعاون في مجال تطوير العنصر البشري ولاسيما في ظل البرامج التدريبية المتطورة التي يوفرها الجانب الكوري، التي يحرص قطاع البترول علي ايفاد شباب العاملين سنويًا اليها.

تنمية أعمال الشركات الكورية وخاصة في قطاعات الطاقة

من جانبه، أكد السفير الكوري، الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر وتنمية أعمال الشركات الكورية وخاصة في قطاعات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي، مشيدًا بما تشهده مصر من نمو كبير في المشروعات والاستثمارات وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه يلمس اهتمامًا مشتركًا من الجانب المصري بتطوير التعاون مع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لها تمثل عامل جذب للاستثمارات والشركات الكورية.

ولفت إلى أن منتدي غاز شرق المتوسط يمثل ركيزة مهمة للتعاون الإقليمي والدولي في مجال الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى وجود فرص للتعاون في مجال وقود السفن الأخضر في ظل التكنولوجيات الكورية المتطورة في هذا المجال.