مصرع 4 أشخاص جراء موجة ثانية من حرائق الغابات المميتة في اليونان

تواجه اليونان، اليوم الثلاثاء، جبهة حرائق غابات متنامية أدت إلى مقتل شخصين وأجبرت على عمليات إجلاء واسعة النطاق في ثاني موجة من الحرائق المميتة خلال شهر.

اشتعلت النيران دون رادع في شمال شرق اليونان، وجزر إيفيا وكيثنوس ومنطقة بيوتيا شمال أثينا، وسط مزيج خطير من الرياح العاتية ودرجات حرارة تصل إلى 41 درجة مئوية (106 فهرنهايت).

حرائق غابات اليونان

وقالت متحدثة باسم إدارة الإطفاء لوكالة أنباء فرانس برس الفرنسية، هناك تسع جبهات نشطة، إنه وضع مماثل لشهر يوليو، في إشارة إلى موجة خلفت 4 قتلى

صدرت أوامر في وقت متأخر من يوم الاثنين بإخلاء مستشفى ألكسندروبوليس، وهي مدينة ساحلية شمال شرق اليونان في منطقة تشتعل فيها الحرائق لليوم الرابع.

65 مصابا جراء حرائق غابات اليونان

وقال خفر السواحل إنه نقل 65 مصابا إلى عبارة كانت تنتظر في ميناء المدينة.

وفي جزيرة إيفيا، بالقرب من العاصمة، أخلى المسؤولون في وقت متأخر من يوم الاثنين مدينة نيا أرتاكي الصناعية، حيث ألحق الحريق أضرارًا بمزارع الدواجن ومزارع لحم الخنزير.

وتهدد النيران أيضًا متنزه داديا الوطني، حيث تم العثور على جثة رجل يعتقد أنه مهاجر غير شرعي في وقت متأخر من يوم الاثنين.

كما تم العثور على راعي مسن ميتا في منطقة بيوتيا في وقت سابق من يوم الاثنين.

تعد داديا واحدة من أهم المناطق المحمية في أوروبا، وتوفر موطنًا مثاليًا للطيور النادرة، وهي موطن للمجموعة الوحيدة المتكاثرة من النسور السوداء في البلقان.

تدخل الاتحاد الأوروبي لمواجهة حرائق غابات اليونان

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سينشر طائرتين لمكافحة الحرائق متمركزتين في قبرص وفريق إطفاء روماني عبر آلية الحماية المدنية التابعة للكتلة.

وذكر خبراء الأرصاد الجوية أنَّ الظروف الجوية الحارة والجافة للغاية، والتي تزيد من خطر الحرائق، ستستمر حتى يوم الجمعة.

ووسط موجة حارة، دمر حريق بدأ في 18 يوليو وأججته رياح قوية ما يقرب من 17770 هكتارا (أكثر من 43 ألف فدان) في 10 أيام جنوب رودس، وهي جزيرة سياحية شهيرة في جنوب شرق بحر إيجه.