نتيجة تنسيق كليات تربية طفولة المرحلة الثانية 2023 أدبي

مع إعلان نتيجة المرحلة الثانية، من قبل وزارة التعليم العالي، يبدأ الكثير من الطلاب في السعي لمعرفة نتيجة تنسيق كليات تربية طفولة مبكرة في المرحلة الثانية للشعبة الأدبي، خاصة بعد غلق باب التقديم في تنسيق المرحلة الثانية، الأحد الماضي، وذلك بعد ما استمرت 6 أيام.

نتيجة تنسيق كليات تربية طفولة مبكرة المرحلة الثانية في محافظات مصر 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كليات تربية طفولة مبكرة في المرحلة الثانية للشعبة أدبي بعد أن جاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية 60% وجاء التنسيق كالتالي:

نتيجة تربية طفولة مبكرة المرحلة الثانية 2023

كليات تربية طفولة مبكرة المرحلة الثانية بعد ظهور نتيجة التنسيق في جميع الجامعات المصرية لطلاب الشعبة الأدبي، حيث انتهت عملية التنسيق، مع انتظار تنسيق المرحلة الثالثة والانتهاء من امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة التي بدأت منذ أيام.

نتيجة تنسيق كليات تربية طفولة مبكرة في محافظات مصر