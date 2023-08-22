نتيجة تنسيق كليات تربية طفولة المرحلة الثانية 2023 أدبي
كتب:
مروة مرسي
11:03 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
معامل تنسيق طلاب الثانوية العامة
مع إعلان نتيجة المرحلة الثانية، من قبل وزارة التعليم العالي، يبدأ الكثير من الطلاب في السعي لمعرفة نتيجة تنسيق كليات تربية طفولة مبكرة في المرحلة الثانية للشعبة الأدبي، خاصة بعد غلق باب التقديم في تنسيق المرحلة الثانية، الأحد الماضي، وذلك بعد ما استمرت 6 أيام.
نتيجة تنسيق كليات تربية طفولة مبكرة المرحلة الثانية في محافظات مصر 2023
وأعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كليات تربية طفولة مبكرة في المرحلة الثانية للشعبة أدبي بعد أن جاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية 60% وجاء التنسيق كالتالي:
نتيجة تربية طفولة مبكرة المرحلة الثانية 2023
كليات تربية طفولة مبكرة المرحلة الثانية بعد ظهور نتيجة التنسيق في جميع الجامعات المصرية لطلاب الشعبة الأدبي، حيث انتهت عملية التنسيق، مع انتظار تنسيق المرحلة الثالثة والانتهاء من امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة التي بدأت منذ أيام.
نتيجة تنسيق كليات تربية طفولة مبكرة في محافظات مصر
- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5
- تربية طفولة مبكرة بورسعيد 305.5
- تربية طفولة مبكرة قناة السويس بالإسماعيلية 300.5
- تربية طفولة مبكرة المنصورة 300.0
- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5
- تربية (طفولة) كفر الشيخ 296.0
- تربية (طفولة) عين شمس 294.5
- تربية (طفولة) طنطا 293.5
- تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5
- تربية (طفولة) السويس 292.0
- تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5
- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5
- تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290.0
- تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5
- تربية (طفولة) دمنهور 279.5
- تربية طفولة مبكرة مطروح 271.0
- تربية طفولة مبكرة الفيوم 274.0
- تربية طفولة مبكرة أسيوط 268.5
- تربية (طفولة) سوهاج 267.5
- تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 267.5
- تربية طفولة مبكرة المنيا 264.5
- تربية طفولة مبكرة بني سويف 266.0
- تربية (طفولة) أسوان 262.5
- تربية (طفولة) جنوب الوادي 262.5
- تربية (طفولة) العريش 262.5
- تربية (طفولة) الوادي الجديد 261.5