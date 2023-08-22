نتيجة تنسيق حاسبات ومعلومات 2023.. اعرف الحدود الدنيا في جميع الجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق حاسبات ومعلومات 2023، موضحة أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني، مؤكّدة أنَّه يمكن للطلاب معرفة النتيجة برقم الجلوس والرقم السري.

نتيجة تنسيق حاسبات ومعلومات 2023

وأضافت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، أنَّ نتيجة تنسيق حاسبات ومعلومات 2023، أُعلنت أمس، على موقع التنسيق بالحدود الدنيا في جميع الجامعات كجامعة سوهاج وقنا ودمنهور وأسيوط وجامعة المنصورة والزقازيق ودمياط.

نتيجة تنسيق حاسبات ومعلومات 2023

- كلية حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات قنا علوم 365.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 361.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات دمياط علوم 361.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.5 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 360.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 360.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360.0 درجة.

- كلية حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 360.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359.0 درجة.

- كلية حاسبات و ذكاء اصطناعي بنها علوم 359.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات السويس علوم 358.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358.0 درجة.

- كلية حاسبات و ذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5 درجة.

- كلية حاسبات و ذكاء اصطناعي حلوان علوم 357.5 درجة.

- كلية حاسبات و معلومات العريش علوم 357.1 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357.0 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5 درجة.

- كلية حاسبات و ذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 347.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5 درجة.

- كلية حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 341.0 درجة.

- كلية حاسبات و ذكاء اصطناعي حلوان رياضة 341.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 340.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 340.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 339.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 338.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 338.5 درجة.

- كلية حاسبات و ذكاء اصطناعي بنها رياضة 338.0 درجة.

- كلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 336.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات السويس رياضة 336.5 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 335.5 درجة.

- كلية حاسبات و ذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 335.0 درجة.

- كلية حاسبات و معلومات العريش رياضة 334.0 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 334.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 334.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 332.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 332.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 331.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات قنا رياضة 331.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 331.0 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 330.5 درجة.

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