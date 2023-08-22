نتيجة تنسيق كلية زراعة 2023.. اعرف الحدود الدنيا في جميع الجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق كلية زراعة 2023 في المحافظات، منها جامعة المنصورة والقاهرة والإسكندرية ودمياط وعين شمس، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن نتيجة تنسيق كلية زراعة 2023، مُتاحة على موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي علوم وعلمي رياضة الحصول على النتيجة برقم الجلوس والرقم السري.

تفاصيل نتيجة تنسيق كلية زراعة 2023

- كلية زراعة المنصورة 301.0 درجة.

- كلية زراعة دمنهور 301.0 درجة.

- كلية زراعة القاهرة 301.0 درجة.

- كلية زراعة دمياط 296.0 درجة.

- كلية زراعة الإسكندرية 294.5 درجة.

- كلية زراعة عين شمس 294.0 درجة.

- كلية زراعة طنطا 287.0 درجة.

- كلية زراعة الزقازيق 285.5 درجة.

- كلية زراعة القاهرة رياضة 285.5 درجة.

- كلية زراعة الإسكندرية رياضة 285.0 درجة.

- كلية زراعة كفر الشيخ 284.0 درجة.

- كلية زراعة و موارد طبيعية أسوان 282.5 درجة.

- كلية زراعة عين شمس رياضة 282.5 درجة.

- كلية زراعة المنوفية بشبين الكوم 282.0 درجة.

- كلية زراعة دمياط رياضة 281.5 درجة.

- كلية زراعة بنها بمشتهر 281.5 درجة.

- كلية زراعة سوهاج 280.0 درجة.

- كلية زراعة الفيوم 279.5 درجة.

- كلية زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 278.5 درجة.

- كلية زراعة بني سويف 278.0 درجة.

- كلية زراعة مطروح بفوكه 277.5 درجة.

- كلية زراعة الوادي الجديد 276.5 درجة.

- كلية زراعة جنوب الوادي 276.0 درجة.

- كلية زراعة المنيا 275.5 درجة.

- كلية زراعة أسيوط 275.0 درجة.

- كلية زراعة كفر الشيخ رياضة 271.5 درجة.

- كلية زراعة المنصورة رياضة 269.0 درجة.

- كلية زراعة وموارد طبيعية أسوان رياضة 267.5 درجة.

- كلية زراعة الزقازيق رياضة 264.0 درجة.

- كلية زراعة الفيوم رياضة 258.5 درجة.

- كلية زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 256.5 درجة.

- كلية زراعة بنها رياضة بمشتهر 256.0 درجة.

- كلية زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 254.0 درجة.