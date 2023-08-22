جامعة القاهرة: معسكر «القيادة الفعالة» يستهدف تنمية التفكير العلمي لدى الطلاب

استضافت جامعة القاهرة، الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة «اليوم السابع»، في إطار مشروع فكري تتبناه الجامعة بهدف تطوير الوعي الوطني كجزء من تطوير العقل المصري، وبناء مجتمع جديد قائم على التفكير العلمي.

وحضر اللقاء الدكتور عبد الله التطاوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الثقافية، والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومنسقو الأنشطة الطلابية، وطلاب «من أجل مصر» المشاركين في معسكر القيادة الفعالة.

تفاعل جامعة القاهرة مع الأحداث العالمية

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة، أشاد الكاتب الصحفي أكرم القصاص بالدكتور محمد الخشت كونه مفكرًا وفيلسوفا مستنيرًا يؤدي دورًا وطنيابارزًا وفعالًا، معبرًا عن فخره بلقائه بطلاب جامعة القاهرة والتي تُعد في مقدمة الجامعات العربية ولديها القدرة على توصيل تراثها وتقديم أفكار للتفاعل مع ما يحدث في العالم، مشيرًا إلى الدور الفعال لهذا المعسكر والذي انطوى على فكرة تعزيز التفكير النقدي وعدم التأثر بأي مؤثرات خارجية دون التفكير بها.

طلاب الجامعات بمثابة رُسل حقيقيين

وقال «القصاص»، إن طلاب الجامعات يمثلون الرسل الحقيقيين بين جامعاتهم ومختلف مؤسسات الدولة، وبين المجتمع وبعضه، بما يؤكد أن الجامعات مصدر ومنبع حقيقي للأفكار التي شكلت وعي مصر فى العصر الحديث والذي انطلق من جامعة القاهرة بشكل خاص.

عصر المعلومات

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالله التطاوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الثقافية، إن المعسكر الذي أطلقه رئيس جامعة القاهرة هذا العام تحت عنوان «القيادة الفعالة» يستهدف تغليب التفكير النقدي والذي تسير عليه الجامعة منذ سنوات ويصاحب تجديد العديد من الجوانب مثل الخطاب الديني، ويتضح من خلال عدة اجراءات مثل تطبيق مقرر التفكير النقدي على طلاب الجامعة بهدف تغيير طريقة التفكير والخروج من نطاق العشوائية في حل المشكلات في إطار من التفكير الموضوعي العلمي.