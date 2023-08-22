تنسيق كلية التمريض 2023 الجامعات الأهلية.. اعرف الحدود الدنيا

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق كلية التمريض 2023 الجامعات الأهلية، موضحة أن الكلية تشتمل على مجموعة من البرامج المتميزة التي تواكب احتياجات سوق العمل، بجانب التعليم على يد نخبة من الأكادميين المتميزين، في ظل تعاون الجامعات الأهلية مع كبرى الجامعات العالمية.

تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق كلية التمريض 2023

وأضافت الوزارة في مستند رسمي، أن الحد الأدنى لـ تنسيق كلية التمريض 2023 الجامعات الأهلية هو 53%، وفي بداية إعلانها بلغ 55%، لافتة إلى أنه تم فتح باب التقديم للجامعات الأهلية اعتباراً من يوم 15 أغسطس الجاري، بما فيها الجامعات الخاصة أيضاً.

ويقدم برنامج التمريض في جامعة الملك سلمان المعارف والخبرات العلمية في مجال علوم التمريض، والتي تساعد على تخريج ممرضين مؤهلين قادرين على تلبية احتياجات الرعاية التمريضية، من خلال دراسة تمريض صحة البالغين، تمريض صحة الأم وحديثي الولادة، تمريض الصحة النفسية والعقلية وإدارة التمريض.

تفاصيل مجال التمريض بجامعة الملك سلمان

ويتصف خريج برنامج التمريض بجامعة الملك سلمان، حسب موقع الجامعة الإلكتروني، بشخصية قيادية ومثابرة وقادرة على الاندماج والإنتاج تحت ضغط العمل والحياة التي تضمن له الاستمرارية في النجاح والتطوير والتعبير عن الذات، والقدرة على تقديم الرعاية التمريضية الآمنة للفرد والأسرة والمجتمع من خلال دمج معارف و مفاهيم تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والإصابات.

ويتميز البرنامج أيضًا بالقدرة على تقديم الرعاية التمريضية المتخصصة التي تتمحور حول المرضى والتي تعزز قيمهم واحتياجاتهم في سياق أسرهم ومجتمعاتهم ونظام تقديم الرعاية الصحية، واستخدام التفكير الإبداعي المتجدد في بيئة اجتماعية وتكنولوجية متغيرة مع مراعاة الثقافات المختلفة للفرد والأسرة والمجتمع، فضلاً عن توظيف التكنولوجيا في الرعاية التمريضية والتسجيل واسترجاع البيانات والتواصل الفعال مع فريق الرعاية الصحية.

وتبلغ المصروفات الدراسية السنوية 31.000 جنيه، ولغة الدراسة هي الإنجليزية، ومدتها 8 فصول دراسية، لـ 145 ساعة معتمدة، تؤهل الطالب للعمل في المستشفيات «حكومية – خاصة»، والمراكز المتخصصة للرعاية الحرجة وفي مراكز البحوث المتخصصة، والتدريس في الجامعات والمعاهد ومدارس التمريض المتقدمة.