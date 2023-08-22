وزير الشباب يشهد التصفيات النهائية لـ«كابيتانو مصر» النسخة الثانية  

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، التصفيات النهائية الجارية للمشاركين في المشروع القومي لاكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر» الموسم الثاني مواليد 2009، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

75 ألف لاعب سجلوا على الموقع الإلكتروني

وصل عدد المتقدمين للاختبارات على الموقع الإلكتروني من أبناء محافظة القاهرة قرابة 36 ألف لاعب، وتقدم للاختبارات ما يقرب من 15 ألف لاعب.

تشجيع ودعم المواهب الكروية الواعدة في مصر

وقال «صبحي»، إن مشروع كابيتانو مصر هو مبادرة رائدة تحظي برعاية ودعم رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تشجيع ودعم المواهب الكروية الواعدة في مصر، وفرصة كبيرة للشباب الطامح والموهوب، وجزءً من الجهود المبذولة لتطوير القطاع الرياضي في مصر، ونجاحه بفضل اهتمام ودعم القيادة السياسية، التي حرصت على توفير مقومات رياضية هائلة في مصر، ولكن كان هناك حاجة لمنصة متكاملة تسهل عملية اكتشاف هذه المواهب وتمكنها من الوصول إلى الأضواء، وهو ما حققه المشروع والذي يُعد المنصة الأكبر في اكتشاف المواهب.

وأضاف أن مشروع «كابيتانو مصر» يهدف إلى توفير بيئة متكاملة ومناسبة للشباب الموهوب، حيث يتم توفير التدريبات والأدوات الرياضية المتطورة، بالإضافة إلى الدعم الفني والتقني اللازم لتلك المواهب، مؤكدًا ثقته في نجاح المشروع وأهميته في بناء جيل رياضي متميز يُفيد الكرة المصرية في مرحلة الناشئين، مشددًا على التزام الوزارة بدعم هذا المشروع وتوسيع نطاقه ليشمل أكبر عدد ممكن من المواهب الكروية في كافة أنحاء الجمهورية.

الاستعانة بالقامات الرياضية الكبيرة

وأكد الوزير، أن برنامج «كابيتانو مصر» يُعد أحد آليات الدولة المصرية لـ اكتشاف الموهوبين في كرة القدم وأهدافه الطموحة، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة استعانت بمجموعة من القامات الرياضية طوال مراحل تنفيذ المشروع، موضحًا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرنامج في نسخته الأولي كان له بالغ الأثر في التأكيد على أهمية المشروع، وحث اللاعبين وأولياء الأمور على المشاركة بقوة في المشروع.