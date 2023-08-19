«كابيتانو مصر» يعقد اختبارات لمواليد 2009 غدا.. اعرف الأماكن والشروط

تواصل وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في برنامج «كابيتانو مصر»، اختبارات البرنامج لمواليد 2009 غدا الأحد، 20 أغسطس.

وتعقد الاختبارات غدا لمواليد شهور يناير وفبراير ومارس في مركز شباب التجمع الأول.

وتبدأ الاختبارات في الثامنة صباح غدا الأحد، وتستمر حتى السادسة مساء، وحددت وزارة الشباب والرياضة عددا من الشروط لإجراء الاختبارات للمتقدمين والمتمثلة في التالي:

شروط القبول لإجراء الاختبار

- الحضور بشهادة الميلاد

- اصطحاب فرد واحد فقط من أسرة المتقدم للاختبار

- عدم السماح بدخول ملعب الاختبارات سوى لمواليد 2009 فقط

وتستمر اختبارات برنامج «كابيتانو مصر» حتى الأربعاء القادم 23 أغسطس الجاري. وتوضح «الوطن» في السطور التالية مواعيد ومقار انعقاد الاختبارات للأيام المقبلة:

- الاثنين 21 أغسطس: مواليد شهور أبريل ومايو ويونيو في مركز شباب التجمع الأول.

- الثلاثاء 22 أغسطس: مواليد شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر في مركز شباب التجمع الأول.

- الأربعاء 23 أغسطس: مواليد شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر في مركز شباب التجمع الأول.

أهداف برنامج «كابيتانو مصر»

يشار إلى أن اختبارات برنامج كابيتانو مصر في محافظة القاهرة بدأت الثلاثاء 15 أغسطس، ويستهدف البرنامج اكتشاف أفضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكل محافظات الجمهورية، لتقديم أجيال جديدة من المواهب إلى المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية.