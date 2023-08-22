«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن»: «دعم رئاسي لتشجيع شركات الاتصالات الناشئة»

عرضت قناة إكسترا نيوز، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير فرص وبرامج تدريبية فضلا عن تشجيع شركات الاتصالات الناشئة على التوسع، بعنوان «دعم رئاسي لتشجيع شركات الاتصالات الناشئة على التوسع».

قطاعي الاتصالات والشركات الناشئة مترابطين

وقال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن قطاعي الاتصالات والشركات الناشئة مترابطين، والدولة المصرية أنجزت الكثير من الأمور على صعيد البنية التكنولوجية والبينة الرقمية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 حتى الوقت الراهن وربطت ذلك بمجالات أخرى كريادة الأعمال، وبالتالي نجد فرص ومجالات متاحة أمام الشباب المصري، ويأتي ذلك ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للشباب المصري.

ترابط وتكامل في عمل الدولة

وأضاف «رائف»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن إتاحة بينة تكنولوجية وأخرى رقمية وتشريعية فضلا عن التسهيلات في التمويل هدفه دعم المشروعات الرائدة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا على وجود ترابط وتكامل في عمل الدولة لدعم هذا القطاع سواء فيما يتعلق بالاتصالات أو تقديم الخدمات بجودة عالية بهدف إزاحة البيروقراطية والروتين واستبداله بكل ماهو أفضل في كل شئ.