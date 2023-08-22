ضبط 283 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

ضبط قضايا مخدرات وأسلحة نارية

وتمكنت الحملات من ضبط 283 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 307 متهمين، ضُبط خلالها 200 كيلو بانجو وحشيش، وكذلك ضبط 177 قطعة سلاح ناري بحوزة 158 متهما.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 83491 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيلين عصابيين، ضما 5 متهمين، ارتكبوا 6 حوادث متنوعة، إضافة إلى ضبط 44 متهما هاربا، و17 متهما بممارسة أعمال البلطجة.

محالفات مرورية

كما ضبطت الحملات 371 دراجة نارية مخالفة، و22674 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.