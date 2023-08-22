«الداخلية» تكشف تفاصيل اختطاف شخص على يد تشكيل عصابي: «تقوده سيدة»

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اختطاف شخص بالجيزة، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، إذ تبين أن المتهمين انتحلوا صفة رجال شرطة وأجبروا المجني عليه على الاتصال بزوجته وطلب فدية.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة القسم، بتلقيه اتصالا هاتفيا من سيدة طلبت منه إجراء بعض الأعمال بأحد العقارات بمدينة السادس من أكتوبر، وتقابل معها مستقلًا سيارته الملاكي وطلبت منه التوجه لمعاينة العقار، وأثناء سيره فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها مجهولون قاموا باستيقافه وإنزاله من السيارة «منتحلين صفة رجال شرطة»

التحريات : المتهمون استولوا على هاتف المجني عليه

وكشفت التحريات، أن المتهمين اصطحبوا المجني عليه واستولوا منه على هاتفه المحمول ومتعلقاته واحتجزوه داخل عقار بمحافظة القليوبية، وأجبروه على الاتصال بزوجته لتحويل مبلغ مالي على «رقم هاتف محدد»، مقابل إطلاق سراحه وعقب تحويل المبلغ اصطحبوه بسيارته أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الوراق وتركوه.

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (سيدة، 5 أشخاص)، وجرى ضبط 4 منهم، بمواجهتهم قرر اثنان من المتهمين بعلمهما بأن المجني عليه ميسور الحال كونهما مقيمان بمحيط سكنه فاتفقا مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.