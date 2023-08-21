اجتماع مصيري لدول البريكس في جوهانسبرج غداً.. ومحاولات مصرية وعربية للانضمام

في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، التي ألقت بتأثيرات خطيرة على كثير من دول العالم، بدأت عدة دول التكتل معاً بشكل اقتصادي، مما أنتج مجموعة «بريكس»، التي تأتي اختصاراً للأحرف الأولى لأسماء الدول المشاركة في التحالف، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، فيما تحاول عدة دول أخرى الانضمام لهذا التكتل الاقتصادي.

بداية تأسيس تكتل «بريكس»

تأسس تكتل «بريكس»في عام 2006 وسط محاولات للقضاء على هيمنة الدولار الأمريكي، وأنشأت بالفعل هذه الدول بنكاً خاصاً بالتكتل، من أجل العمل على الربط الاقتصادي والتجاري بين دول المجموعة، ومن المقرر أن يجتمع قادة هذا التجمع، غداً الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، في قمة مصيرية لمجموعة «بريكس».

تفوق اقتصادي لأول مرة

وعكست الأرقام تفوق، لأول مرة في أبريل 2023، النمو في هذه الدول مجتمعة على مجموعة الـ7 الكبار، وقد وصلت مساهمة مجموعة «بريكس» إلى 31.5% في الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7% للقوى السبع الصناعية.

صياغة مصطلح «بريكس»

وصاغ في عام 2001 كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك «جولدمان ساكس» الأمريكي، مصطلح بريك لوصف الأسواق الناشئة في البرازيل وروسيا والهند، وارتفعت حصة هذه الدول في الناتج العالمي منذ عام 2000 حتى عام 2008، من 16% إلى 22%.

وعقدت دول المجموعة اجتماعاً تاريخياً في مدينة ايكاترينبرج، بجمهورية روسيا الاتحادية، في 16 مايو 2008، وكان هذا هو الاجتماع التأسيسي الرئيسي للمجموعة الاقتصادية الجديدة، التي ظهرت على الساحة الدولية في عام 2009.

مصر ودول عربية تريد الانضمام للتحالف

وكشف السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو، عن تقدم مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة «بريكس»، قائلًا لوسائل إعلام روسية: «لقد تقدمت مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حالياً هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية، أو إنشاء عملة مشتركة، ومصر مهتمة جداً بهذا الأمر».

وجاءت هذه التصريحات بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة «بريكس»، ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.

محاولة سعودية جزائرية للانضمام

وكذلك تسعى السعودية للانضمام إلى مجموعة «بريكس»، في ظل إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعم بلاده لانضمام السعودية للمجموعة، مشيداً بقدرة السعودية على تنويع اقتصادها، في ظل مكانتها الرائدة في الأسواق النفطية.

وتقدمت أيضاً الجزائر بطلب للانضمام إلى التحالف، بعد زيارة قام بها الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، إلى الصين مؤخراً، خاصةً أن الجزائر تُعتبر من الدول المنتجة للنفط، ولديها علاقات متينة وتاريخية مع كل من روسيا والصين.

ويعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في تجمع «بريكس» اجتماعا في جنوب أفريقيا، لمناقشة انضمام 12 دولة للمجموعة، منها الأرجنتين ومصر والجابون وإندونيسيا وإيران.

فرص مصر في الانضمام

ومن جانبه، قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن علاقات مصر متنامية مع كل دول مجموعة «بريكس»، خاصةً الهند وروسيا والصين، وسط حجم تجاري مستمر، وعلاقات سياسية في الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية.

وأضاف «حليمة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن انضمام مصر لهذا التجمع يوفر ميزة تجارية، خاصةً أن المجموعة تمتلك اثنين من البنوك الدولية التي تهتم بتمويل خطط التنمية، ويبلغ رأسمال كل بنك منهما، حوالي 100 مليار دولار، ويتيح التبادل التجاري عبر العملات المحلية.

وتابع بقوله: «أعتقد أن مصر لديها إمكانات، وكذلك الجزائر والسعودية، للانضمام إلى تجمع بريكس»، ورجح أن تحظى طلباتها بموافقة دول المجموعة في اجتماعها غداً.