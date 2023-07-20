رئيس جنوب أفريقيا يرفض دعوات القبض على بوتين في قمة «البريكس»

أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده تسعى إلى ضمان سلامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء مشاركته في القمة الاقتصادية لتجمع «البريكس»، رافضاً دعوة البعض إلى إلقاء القبض على الرئيس الروسي وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، وشدد على أن بلاده لن تغامر بالدخول في حرب مع دولة روسيا الاتحادية.

رئيس جنوب أفريقيا يستضيف بوتين في قمة اقتصادية

وأشار رئيس جنوب أفريقيا إلى صعوبة اعتقال بوتين أثناء مشاركته في القمة الاقتصادية للدول الـ15، المعروفة باسم «البريكس»، وهي الدول التي تحاول تشكيل تكتل اقتصادي بعيداً عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستضيف جنوب أفريقيا، باعتبارها إحدى أكبر اقتصاديات القارة السمراء، هذه الدورة لاجتماعات دول «البريكس» في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس المقبل، وسط ترحيب الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا باستقبال بوتين، ووجود حديث حول إعادة نظر جنوب أفريقيا في قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

رئيس جنوب أفريقيا وأزمة محاسبة بوتين

ويواجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل لقائه مع رئيس جنوب أفريقيا، اتهامات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث ترى المحكمة الجنائية الدولية أنه استخدام أدوات وأسلحة ضد مدنيين، لذا يجب محاسبته لما حدث في أوكرانيا، بسبب الأزمة التي بدأت بين البلدين في نهاية فبراير 2022.

وقال رئيس جنوب أفريقيا، قبل لقاء بوتين: «لقد أعلنت روسيا بوضوح أن أي اعتقال لرئيسها الحالي سيكون بمثابة إعلان حرب، ولن يكون منسجماً مع دستورنا المخاطرة بتوريط بلادنا في حرب مع روسيا».