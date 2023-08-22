برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية.. دراسة شيقة تجذب الطلاب من كليات القمة

يعد برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية من البرامج النوعية المستحدثة في كلية العلوم بجامعة المنصورة، وهو أول برنامج من نوعه في مصر، ويؤهل الطالب للعمل في مجالات عديدة، ويقد يضحي بعض الطلاب بالالتحاق بما يعرف بـ«كليات القمة» للالتحاق به.

آراء طلاب ضحوا بكليات القمة والتحقوا بالبرنامج

انتقلت عدسة «الوطن» إلى كلية العلوم للتجول في معمل برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية ولقاء عدد من الطلاب، وهم أول دفعة التحقوا بالبرنامج.

يقول «محمد السيد»، طالب في البرنامج: «أنا من أوائل الدفعة التي التحقت ببرنامج الكيمياء والأدلة الجنائية في كلية العلوم جامعة المنصورة لعام 2022 وكنت شعبة علمي رياضيات، وضحيت بدراسة الهندسة للالتحاق بالدراسة بالبرنامج»، مشددا على أن القمة سيصنعها بنفسه.

أما محمد مصطفى، الطالب في البرنامج فيقول: «كنت أنوي الالتحاق بجامعة زويل في القاهرة في القرية الذكية ولكن عندما تم ترويج هذا البرنامج في كلية العلوم عرفت أن الدراسة بها إثارة تتعلق عن طريقة الكشف عن الجرائم وهوية المجرم وعمل اختبارات عملية كثيرة لفك الألغاز والغموض، وهو ما شجعني».

وأضاف: «التقديم للبرنامج يحتاج إلى شهادة الميلاد والشهادة الثانوية وأن يكون تنسيقه كلية العلوم ويسجل إلكترونيا في البرنامج ويتم إرسال للطالب رسالة في حال قبوله».

ويواصل «محمد شاهين» طالب بالبرنامج: «كنت أنوي الالتحاق بكلية الطب ولكن عندما سمعت بالبرنامج تركت الطب من أجله وبالرغم من المشاكل التي واجهتني بسبب أهلي والمقربين كيف أضحي بكلية القمة، سعيت وتمسكت برغبتي».

برنامج هو الأول من وضعه في مصر

من جانبه قال الدكتور عمرو عوض، أستاذ مساعد الكيمياء في كلية العلوم ومدير برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية بجامعة المنصورة، إن هذا البرنامج نوعي جديد تم استحداثه في عام 2022 والأول من نوعه في مصر، ويعتبر هو بداية برامج المستقبل أو وظائف المستقبل، فعندما درسنا السوق وجدنا هناك اختلافات كبيرة وكان هناك بعض التخصصات التي بها مشاكل مثل التخصصات التي تؤهل خريج علوم في العمل في مصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية، ولكن كان يدرسها بطريقة تقليدية ليس بها جديد أو تطورات تناسب سوق العمل، ولايعلم الخريج ماذا سيفعل في مجالات العمل لم تكن معه الخبرة الكافية».

وواصل: فكرنا أن نؤهل الطالب من وقت دخوله كلية العلوم وحتى تخرجه بحيث يعمل بشكل مباشر في الطب الشرعي أو كل ما يخص وزارة الداخلية أو القضاء وكافة المجالات المختلفة بعد فتح برنامج الكيمياء».

وتابع: «الأدلة الجنائية اختلفت طريقة التدريس تماما وتم دمج الكيمياء مع الأدلة الجنائية للتوسيع في مجالات العمل وخبرة أكثر يدرس الطالب الكيمياء وعلاقتها مع السموم والكيمياء وعلاقتها مع الصبغات والتزوير وغيرها، كان التدريس تقليدي ومغلق على دكاترة كلية العلوم فقط أما الآن أصبح هناك مشاركة مع باقي الكليات على سبيل المثال يقوم أساتذة كلية الحقوق بتدريس طالب البرنامج وشرح عن القانون الجنائي، وكيفية الكشف عن جرائم الانترنت والبرمجيات يتم التدريس من خلال كلية الحاسبات والمعلومات، وعن جزء السموم التي دخلت إلى الجسم يتم شرحها عن طريق كيميائي من مصلحة الطب الشرعي وهكذا حتى يأخذ الطالب مهارات أكثر وخبرات أوسع».

وأكد أن هذه توجهات الدولة المصرية التي تغيرت تماما لتنشئ برامج نوعية تسمى بوظائف المستقبل، وسيتم إنشاء معمل مخصص فقط للأدلة الجنائية بشكل أكبر وأوسع به كل الأجهزة الحديثة والتقنيات العالية بتكلفة 2 مليون ونصف جنيه.