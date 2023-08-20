تفعيل نظام الحجز الإلكتروني بعيادات مستشفيات جامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة اليوم الأحد، تفعيل النظام الإلكتروني لحجز تذاكر العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها عبر الإنترنت في إطار التحول الرقمي لكافة الخدمات المقدمة بالقطاع الطبي للمواطنين في ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تعكس رؤية مصر 2030.

تفعيل الحجز الإلكتروني بعيادات مستشفيات جامعة المنصورة

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية أن تفعيل منظومة الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية في إطار جهود الجامعة لرفع مستوى جودة الخدمة الطبية لكافة المواطنين دون تمييز وتسهيل الحصول عليها عن طريق ميكنة ورقمنة تلك الخدمات ومنها نظام حجز تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية.

تفعيل نظام حجز تذاكر العيادات الخارجية

وأضاف الدكتور الشعروي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة، أنه تم تفعيل نظام حجز تذاكر العيادات الخارجية من خلال تطبيق رقمي للحجز والمتابعة وتم تكليف شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة لتنفيذ ومتابعة التطبيق، وتأهيل المستشفيات بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتسهيل عملية دخول المريض بما يضمن تنظيم دخول المرضى للعيادات بالمستشفيات، والمراكز الطبية.