مؤشرات تنسيق كليات جامعة المنصورة للشعبة العلمية في المرحلة الثانية
كتب:
آية حسنين
12:24 م | الأحد 20 أغسطس 2023
تنسيق المرحلة الثانية - أرشيفية
يترقب طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة إلي معرفة موشرات تنسيق كليات جامعة المنصورة للشعبة العلمية، خاصة أنه لم يتبقى سوى ساعات قليلة قبل غلق باب تسجيل الرغبات لتنسيق الثانية، والمقرر انتهاءها مساء اليوم الأحد 20 أغسطس.
مؤشرات تنسسق كليات الشعبة العلمية بجامعة المنصورة المرحلة الثانية
أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدني للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية 60% فأكثر، وجاء مقاربا للعام الماضي، مما يجعل مؤشرات تنسيق كليات الشعبة العلمية في جامعة المنصورة بالمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة هذا العام كالتالي:
- تمريض المنصورة 347 درجة.
- معهد فني صحي المنصورة 346 درجة.
- حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342 درجة.
- فني تمريض المنصورة 326 درجة.
- تربية المنصورة 324 درجة.
- معهد فني صحي رياضة المنصورة 320 درجة.
- تجارة المنصورة 317 درجة.
- زراعة المنصورة 314 درجة.
- المعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين 311 درجة.
- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 309 درجة.
- علوم المنصورة رياضة 308 درجة.
- فنون جميلة عمارة المنصورة 306 درجة.
- مصر العالي هندسة وتكنولوجيا بالمنصورة 304 درجة.
- تربية طفولة مبكرة المنصورة 301 درجة.
- فنون جميلة (فنون) المنصورة 297 درجة.
- تجارة انتساب موجه المنصورة 295 درجة.
- زراعة المنصورة رياضة 277 درجة.
- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 270 درجة.
- تربية نوعية المنصورة 267 درجة.
- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 254 درجة.
- حقوق المنصورة 254 درجة.
- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 253 درجة.
- السياحة والفنادق المنصورة 246 درجة.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 246 درجة
- تربية نوعية المنصورة بميت غمر 250 درجة.