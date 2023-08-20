مؤشرات تنسيق كليات جامعة المنصورة للشعبة العلمية في المرحلة الثانية

يترقب طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة إلي معرفة موشرات تنسيق كليات جامعة المنصورة للشعبة العلمية، خاصة أنه لم يتبقى سوى ساعات قليلة قبل غلق باب تسجيل الرغبات لتنسيق الثانية، والمقرر انتهاءها مساء اليوم الأحد 20 أغسطس.

مؤشرات تنسسق كليات الشعبة العلمية بجامعة المنصورة المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدني للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية 60% فأكثر، وجاء مقاربا للعام الماضي، مما يجعل مؤشرات تنسيق كليات الشعبة العلمية في جامعة المنصورة بالمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة هذا العام كالتالي:

- تمريض المنصورة ‏347 درجة.‏

- معهد فني صحي المنصورة ‏346 درجة.‏

- حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة ‏342‏ درجة.

- فني تمريض المنصورة ‏326‏ درجة.

- تربية المنصورة ‏324 درجة.‏

- معهد فني صحي رياضة المنصورة ‏320‏ درجة.

- تجارة المنصورة ‏317 درجة.‏

- زراعة المنصورة ‏314‏ درجة.

- المعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين ‏311 درجة.‏

- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة ‏309‏ درجة.

- علوم المنصورة رياضة ‏308 درجة.‏

- فنون جميلة عمارة المنصورة ‏306‏ درجة.

- مصر العالي هندسة وتكنولوجيا بالمنصورة ‏304 درجة.‏

- تربية طفولة مبكرة المنصورة ‏301‏ درجة.

- فنون جميلة (فنون) المنصورة 297‏ درجة.

- تجارة انتساب موجه المنصورة ‏295 درجة.‏

- زراعة المنصورة رياضة ‏277 درجة.‏

- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة ‏270‏ درجة.

- تربية نوعية المنصورة ‏267‏ درجة.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة ‏254 درجة.‏

- حقوق المنصورة ‏254 درجة.‏

- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة ‏253‏ درجة.

- السياحة والفنادق المنصورة ‏246‏ درجة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية ‏246‏ درجة

- تربية نوعية المنصورة بميت غمر ‏250‏ درجة.