المدير التنفيذي لمبادرة «ابدأ» لـ«الكونتينر»: نحاول تقليل الفاتورة الاستيرادية

قال المهندس مينا وليم، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إن المبادرة بدأت بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة بعد الطفرة الكبيرة في تطوير البنية التحتية التي شهدتها مصر مؤخرا.

وأضاف وليم خلال استضافته ببرنامج «الكونتينر» الذي يقدمه الفنان أحمد داوود على شاشة قناة «ON»، أن مبادرة «ابدأ» تعمل على 3 أهداف رئيسية، وهي تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل وتوطين صناعات حديثة.

40 مليار دولار

وأوضح وليم: «نصدر سنويا منتجات سلعية بنحو 40 مليار دولار ونستورد بقيمة 87 مليار دولار، فالمبادرة تنظر في المنتجات التي من الممكن أن تقلل الفاتورة الاستيرادية وبتبدأ نشتغل عليها».

الكونتينر

ويعد برنامج «الكونتينر» أحد أهم البرامج التي تحاول أن تنقل للمواطن والمساهد أهمية التخلص من «عقدة الخواجة» ومعرفة ماذا يصنع بمصانع مصر.