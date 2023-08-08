«معلومات الوزراء»: ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الهندسية في 5 قطاعات

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استمرار ارتفاع صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية خلال شهر يونيو الماضي، كما ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2023 أيضا، وذلك وفقا لأحدث البيانات .

معظم الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا طفيفًا خلال النصف الأول من 2023

وأشار مركز المعلومات على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» إلى أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية كشف عن أن معظم الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا طفيفًا خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة زيادة 1%، كما كشف عن مايلي:

- 2 مليار دولار صادرات مصر من القطاع في النصف الأول من 2023.

- 4 % نسبة الزيادة في الصادرات على أساس سنوي خلال يونيو 2023.

- 340 مليون دولار صادرات القطاع فى يونيو 2023 فقط.

أهم القطاعات الهندسية التي زادت صادراتها

- صادرات وسائل النقل 69.4.

- الكابلات 53.7 %.

- الصناعات الكهربائية والإلكترونية 44.1%.

- صادرات الآلات والمعدات 65,2%.

- منتجات تشغيل المعادن 88.7 %.

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها

أوروبا

تركيا.

فرنسا.

هولندا.

إيطاليا.

ألمانيا.

التشيك.

بلجيكا.

آسيا

السعودية.

الإمارات.

لبنان.

عمان.

أفريقيا

- الجزائر.

- ليبيا.

- السودان.

- نيجيريا.

وأشار المركز إلى زيادة صادرات القطاع خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 4%، إذ بلغت 339.7 مليون دولار مقارنة بـ327.6 مليون دولار في يونيو 2022.