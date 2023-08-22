انطلاق الملتقى التوعوي للأزهر في أسيوط لمناقشة حلول لمشكلة الطلاق

انطلق، اليوم الثلاثاء، الملتقى التوعوي للأزهر بعنوان «مجتمعاتنا أمانة» في محافظة أسيوط كمرحلة أولية، على أن يتم تنفيذ سلسلة من اللقاءات في محافظات أخرى خلال الفترة المقبلة.

فعاليات ملتقى التوعية المجتمعية الشاملة

وحضر فعاليات الملتقى الذي ينفذه مجمع البحوث الإسلامية، ويشارك فيه وعاظ وواعظات الأزهر، السيد اللواء عصام، سعد محافظ أسيوط، بعقد لقاء شامل مع القيادات الشعبية والكوادر الناشطة في مجال الإصلاح المجتمعي، لمناقشة ظاهرة الطلاق والآثار السلبية والحلول المقترحة، وطرح كافة الأفكار التي تساهم في الحد من المشكلات المجتمعية، وعلى رأسها ظاهرة الطلاق، ومناقشة آلية التعاون بين مجمع البحوث الإسلامية وكافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني داخل محافظة أسيوط؛ من أجل عقد لقاءات متكررة ومكثفة مع الجمهور بشكل مباشر وبأسلوب علمي يرتكز على رؤية شرعية وتحت إشراف متخصصين.

نشر الوعي المجتمعي

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، أن افتتاح هذا الملتقى المجتمعي المهم الذي يعقد بعنوان «مجتمعاتنا أمانة»، يأتي استكمالًا لاستراتيجية الأزهر الشريف ورؤيته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور حمد الطيب، شيخ الأزهر في نشر الوعي المجتمعي وحماية عقول الشباب من كل محاولات النيل منها، وتحصينها من كل فكر منحرف يهدد استقرار المجتمع ويأخذ من رصيد تماسكه ونهضته.

وأوضح الأمين العام، أن الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة يسعى بكل قوة لتكثيف جهوده الدعوية والتواصل المباشر مع الجمهور، من خلال وعاظه وواعظاته من أجل تيسير ساحة الحوار المجتمعي، وتلبية الجوانب المعرفية لدى الناس بمنهجية علمية منضبطة تحقق صالح البلاد والعباد.