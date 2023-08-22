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الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية الأردن

كتب:

محمد أبو عمرة
01:53 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالأردن، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والأردن، وجرى الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري اتساقا مع مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط

كما جرى تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الصدد، إذ جرى تأكيد أهمية مواصلة العمل في هذا الإطار على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية، استنادا إلى ثوابت ومرجعيات الشرعية الدولية.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.