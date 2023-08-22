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القبض على سيدة بتهمة غسل 3 ملايين جنيه في القاهرة

كتب:

محمد بركات
02:27 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها في مجال الكسب غير المشروع. 

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر مكن المتهمة وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ(3 ملايين جنيه).

 

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