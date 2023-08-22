جنوب إفريقيا: وضع اللمسات الأخيرة للمعايير الموحدة لتوسيع «بريكس»

أكد أنيل سوكلال، سفير جنوب إفريقيا لدى مجموعة «بريكس»، أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة لتحديد المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع مجموعة «بريكس».

ونقلت «القاهرة الإخبارية» تصريحات «سوكلال»، خلال حديثه لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «سنقوم بتقديم تقرير إلى الوزراء الذين يجتمعون في وقت لاحق، بعد ظهر اليوم، للنظر في هذه المسألة، سنقوم أيضًا بتقديم توصيات إلى رؤساء دولنا، وأنا متأكد أنه خلال هذه القمة سيكون هناك إعلان حول توسيع المجموعة».

19 دولة ترغب في الانضمام للمجموعة

وتعقد المجموعة، التي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قمة اقتصادية تهدف لبحث سبل إعلاء صوت دول الجنوب، كما ستناقش توسيع العضوية، والتي تلقت بالفعل 19 طلبًا من دول ترغب في الانضمام للمجموعة.

ويحضر قادة الدول الأعضاء الاجتماع الأبرز بالقمة، مساء اليوم، تمهيدًا لعقد سلسلة من الاجتماعات المنتظر عقدها خلال اليومين المقبلين.