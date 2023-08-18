الرئيس الصيني يزور جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة مجموعة بريكس

يزور الرئيس الصين، «شي جين بينج» دولة إلى جنوب إفريقيا يومي 21 و 24 أغسطس الجاري، لحضور قمة «مجموعة بريكس» في جوهانسبرج، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية.

مشاركة بوتين في قمة «بريكس» عبر الفيديو كونفرانس

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيشارك في قمة «مجموعة بريكس» عبر الفيديو كونفرانس، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتضم «مجموعة بريكس»، إلى جانب الصين، وروسيا وجنوب إفريقيا، كل من «البرازيل، الهند».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، «هوا تشون ينج»، اليوم الجمعة، إن بناء على دعوة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، سيقوم الرئيس «شي جين بينج» بزيارة دولة إلى جنوب إفريقيا في الفترة من 21 إلى 24 أغسطس الجاري.

بينج ورامافوزا سيرأسان قمة قادة «الصين وأفريقيا»

وسيحضر الرئيس الصيني، قمة «مجموعة بريكس» رقم الـ15 التي ستعقد في جوهانسبرج، كما سيرأس «شي جين بينج»، إلى جانب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، قمة قادة «الصين وأفريقيا».

وستعقد قمة «مجموعة بريكس» في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، يومي 22 و 24 أغسطس الجاري، بحضور قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، فيما سيمثل روسيا وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وفي 7 يوليو الماضي، قال ممثل جنوب إفريقيا المعتمد لدى «مجموعة بريكس» شيربا أنيل سوكلال، إن القمة ستناقش كيف يمكن لدول المجموعة أن تتشارك مع إفريقيا لمساعدة القارة في تحقيق النمو الاقتصادي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.